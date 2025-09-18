Segnalazioni sul sito impossibili. Il Comune si scusa: "Ora funziona"

Il Comune risponde e rassicura i cittadini dopo la segnalazione pubblicata su La Nazione riguardo al malfunzionamento del servizio online per inviare segnalazioni attraverso il sito dell’amministrazione. "Ci scusiamo per il temporaneo disservizio – fanno sapere da palazzo comunale – e ringraziamo il quotidiano per l’attenzione, nell’ottica di un utile servizio pubblico".

Dopo i controlli effettuati, l’amministrazione conferma che il sistema è attivo: "La verifica anti-robot, una volta superata, consente di proseguire regolarmente con l’invio delle segnalazioni". Quanto al ’brusio di sottofondo’ percepito durante l’assistenza vocale, il Comune precisa che "si tratta del normale funzionamento del Captcha, studiato per impedire l’accesso ai robot automatici". L’ente sottolinea che ogni segnalazione ricevuta viene presa in carico e inoltrata subito agli uffici competenti. E ricorda i canali alternativi a disposizione: il numero verde 800.058.850 (da fisso o cellulare), l’indirizzo email [email protected] e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza del Comune 9, aperto lunedì 9-13 e 15-17, mercoledì e giovedì 9-13. È possibile anche scrivere via Messenger alla pagina Facebook ’Comune di Prato’.

Attivi inoltre i punti ’Comune Vicino’: a Galciana, ogni lunedì 9-12 nei locali dell’ex circoscrizione Ovest in via Isidoro del Lungo 12; a Galcetello, ogni giovedì 9-12 nell’ex circoscrizione Nord in via 7 Marzo 1944 n.15/1.

Su direttiva del Commissario straordinario, l’amministrazione sta lavorando per rendere il sistema di invio segnalazioni "ancora più efficiente e organico", puntando su una comunicazione istituzionale più capillare e su servizi sempre più vicini ai cittadini.