Sedicenne aggredito da coetanei

Adolescenti turbolenti nel cuore della zona industriale di Oste, a Montemurlo. Nel primo pomeriggio di ieri un sedicenne cinese è stato aggredito, forse, da alcuni coetanei connazionali, che gli si sono avventati addosso picchiandolo a mani nude. Il violento episodio si è consumato in mezzo alla strada, in via Perugia, di fronte agli occhi di alcuni testimoni. Sono stati proprio loro a dare l’allarme, a chiamare i carabinieri e i soccorsi sanitari. Gli aggressori, pare tre o quattro giovani vestiti di scuro e con le mascherine sul volto, si sono dileguati. Il sedicenne è stato trasferito al pronto soccorso del Santo Stefano, ma per fortuna non ha riportato lesioni gravi. Sul movente dell’assalto stanno lavorando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell’area circostante.