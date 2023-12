Seano scintillante per le feste. C’è anche la casa di Babbo Natale

Natale a Seano fra cene, intrattenimento per bambini, dolci e solidarietà. La parrocchia di San Pietro a Seano, attraverso i volontari dell’associazione Festa Santissimo Crocifisso, ha un programma di appuntamenti che iniziano questa settimana per arrivare all’Epifania. Venerdì 8, festa dell’Immacolata, ci sarà la "cena nel cinema": nell’ex cinema di via San Giuseppe tutti a tavola con antipasto misto, due primi e il dolce. Il costo è 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sino a 10 anni. Prenotazioni entro mercoledì a Cristina (338.6611305) e Luciana (340.1806794). Il 16 e 17 in piazza della chiesa stand gastronomici dalle 14 alle 18,30 ed aprirà la "casa di Babbo Natale" per la curiosità dei più piccoli. Il 16 dalle 15,30 alle 17 laboratorio per bambini per creare una pallina di Natale da portare a casa, realizzata con pasta di sale e materiale naturale. Il 17, invece, battesimo della sella sui pony. Nelle serate del 15, 22, 23, 26, 29 e 30 dicembre e 1 e 5 gennaio la sera (ore 21,30) si gioca a tombola nell’ex cinema. Il 21 dicembre sarà una veglia di Natale anticipata perché arriverà un’ospite speciale a cena: Zia Caterina. Dalle 18,30 Caterina Bellandi, conosciuta a Firenze e ormai anche in tutta Italia come Milano 25 racconterà ai bambini il progetto che sta realizzando con l’ospedale Meyer. Seguirà la cena alle 19,30 e poi veglia in chiesa con l’arrivo dei genitori.

Il 23 dicembre ancora ciambelle calde e dolci, dalle 14 alle 19, in piazza e per tutti i bambini arriverà la slitta di Babbo Natale. Il 24 la veglia inizierà alle 22 in chiesa, animata dal presepe vivente. All’uscita della messa brindisi con spumante e pandoro per tutti. Le feste chiuderanno il 6 gennaio con la "Cena con la Befana" alle 19,30. Nel pomeriggio arrivo dei Magi e del presepe vivente e dopo la messa consegna delle calze ai bambini.

M. Serena Quercioli