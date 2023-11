Seano, riapre anche l’ufficio postale. Le strade sono libere dopo il disastro

Rifiuti sgomberati dalle strade, quasi tutti, e interventi di messa in sicurezza ultimati. A Seano riprende lentamente la normalità. Ora si apre il fronte dei risarcimenti: sono decine le persone che chiamano in Comune o chiedono sui social cosa devono fare e soprattutto quando arriveranno i soldi. "Al momento non sono state rese note le procedure per chiedere risarcimenti o contributi da parte degli alluvionati", precisa il sindaco Edoardo Prestanti. L’iter dovrà essere concertato con la Regione e il governo e i tempi non saranno brevi anche se famiglie e imprese hanno la documentazione dei danni.

Intanto il centro operativo comunale è stato chiuso, mentre il numero 055.8750230 attivato per le urgenze resta operativo per informazioni sul post-alluvione il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17; il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

I cittadini alluvionati che hanno il contatore del gas rotto o malfunzionante devono chiamare invece l’800982698 pronto intervento gas, il servizio è gratuito. Stessa procedura per la luce: se non funziona in casa e l’immobile è libero da allagamenti, occorre contattare Enel Distribuzione fornendo il numero di Pod per la sostituzione del contatore al numero 803500. Domani, salvo imprevisti, riaprirà anche l’ufficio postale di Seano. Per necessità nel frattempo c’è quello di Comeana in via Alighieri (8,20-13,45). Restano ospitati in strutture Arci invece l’asilo nido "Il Sole e la Nuvola", pesantemente danneggiato poiché si trova in piazza IV Novembre a Seano, e quello di Oste.

Va avanti la mobilitazione per aiutare gli alluvionati. E’ nata una campagna di raccolta fondi (IT64C0501802800000016948606 l’Iban) portata avanti da Arci Prato Aps, mentre la compagnia teatrale "Il Chiodo Fisso" di Comeana devolverà parte del ricavato dei prossimi spettacoli all’associazione Pandora di Seano la cui sede è stata alluvionata. Venerdì 17 e sabato 18 alle 21,15, e poi domenica 19 novembre alle 16,15, al teatro parrocchiale in via Alighieri andrà in scena "Se devi idre una bugia dilla grossa" di Ray Cooney per la regia di Patrizia Morini. Prenotazione biglietti: 349.2661239. Da stasera iniziano a Seano anche gli incontri per affrontare il post alluvione dal punto di vista emotivo. Si ripeteranno il 21 e 28 novembre il 5 e 12 dicembre dalle 21 alle 23 nella saletta della biblioteca in via Giannini a Seano. Informazioni: 055 8705520.

M. Serena Quercioli