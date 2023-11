Seano, prove di normalità. La Posta però resta chiusa

Mille sacchi di sabbia per "proteggere" le porte delle case e dei negozi di Seano, nelle strade più a rischio. Ieri mattina, al magazzino comunale di via Sironi, i dipendenti e i volontari della protezione civile hanno riempito un migliaio di sacchi con la sabbia per aiutare la gente ad affrontare un pomeriggio e una serata di allerta arancione.

"Dalla protezione civile delle Marche – spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – sono arrivati 40 volontari che hanno aiutato i nostri dipendenti nella preparazione e smistamento dei sacchi. La Misericordia di Seano ha effettuato diversi ritiri e consegne nelle zone di via Statale, via Baccheratana e strade limitrofe, via Lame. Entro le 16 le consegne devono essere completate". Al magazzino è arrivata anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti, accompagnata dall’assessore alla pubblica istruzione Cristina Monni, che ha fatto un sopralluogo per le vie di Seano. La frazione di Seano è stata la più colpita del Comune dall’alluvione ma anche la prima ad aver vuotato le discariche alla Pista Rossa e in via Copernico. Ieri mattina il tiepido sole mostrava la via principale con un aspetto decisamente diverso: l’asfalto era sempre color fango ma dall’incrocio con via Levi sino all’incrocio con via fratelli Giannini le cataste di rifiuti erano state rimosse.

La strada era avvolta nel silenzio, rotto solo dal passaggio delle automobili. Alia deve ora ritirare tutti gli ammassi di rifiuti lasciati sui marciapiedi davanti alle abitazioni nelle strade interne e sulla via Statale. Non è possibile utilizzare in modo autonomo l’Ecocentro di Prato in via Paronese in quanto ingolfato. La via Statale, fra Poggetto e Quarrata, che fino a due giorni fa era una distesa d’acqua adesso ha riacquistato la sua normalità di strada di scorrimento e, a bordo strada, fra gli arredi da gettare spiccano computer, stampanti, fotocopiatrici degli uffici, poi televisori e persino un albero di Natale sintetico che non è arrivato alle feste. Continuano a pulire con le idropulitrici anche operai e titolari delle ditte delle zone artigianali di Bocca di Stella e Ficarello e le abitazioni sono aperte per far entrare aria, nella speranza di asciugare. Molte famiglie stanno utilizzando anche le stufe per asciugare le stanze. Quasi tutti i negozi hanno riaperto, l’ufficio postale di Seano invece non è stato aperto neanche per la pulizia e la situazione, a quanto pare, non si risolverà in tempi brevi e l’utenza dovrà andare a Carmignano, Comeana o Poggio a Caiano.

M. Serena Quercioli