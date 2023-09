Seano, lupo ferito soccorso dai carabinieri: “Vittima di una tagliola”

Carmignano, 6 settembre 2023 – A ferirlo è stata probabilmente una trappola di tipo ‘a tagliola’ e lui, per trovare un po’ di ristoro, si era rifugiato sulla riva del torrente Ombrone. Sono stati i carabinieri della stazione di Carmignano, in seguito alla segnalazione di un cittadino, a trovare l’esemplare di lupo a ridosso del corso d’acqua in località Seano.

L’esemplare, visibilmente sofferente e ferito alla zampa anteriore, si era portato sulla riva del torrente per abbeverarsi. I militari hanno immediatamente allertato l’unità funzionale veterinaria regionale della Asl di Firenze, continuando a tenere sotto osservazione l’animale a distanza per non impaurirlo ed evitando così che si allontanasse. Infatti il lupo, dopo essersi abbeverato, è andato a ripararsi dal caldo e dalla vista nei cespugli sulla riva del torrente.

Una volta giunto il personale veterinario allertato, unitamente ai carabinieri, l’animale è stato recuperato e affidato al personale sanitario per le cure del caso.