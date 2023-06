Seano, il libro su Carlo Cocchi

Un altro impegno per la collega scrittrice Maria Serena Quercioli che ha scelto questa volta un personaggio di Comeana, maestro di insegnamento nella vita e nello sport. "Carlo Cocchi, atletica e calcio come scuola di vita" per le Edizioni Masso delle Fate, è il libro scritto con passione che racconta la vita di Cocchi. Si legge della sua famiglia, della scuola e del primo lavoro tessile, poi dell’assunzione nelle Ferrovie dello Stato, la sua esperienza politica a Carmignano e quella sindacale a Firenze. Il capitolo più ampio sul personaggio comeanese, è quello dello sport, atletica leggera, calcio e ciclismo, le sue tre grandi passioni dove ha sempre inteso valorizzare i veri principi. La presentazione del libro per le "Serate d’Autore" è mercoledì alle 21.15, nel giardino della biblioteca di Seano, presente l’autricei e l’assessora alla cultura di Carmignano, Cristina Monni.