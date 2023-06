Se qualcuno ama un fiore Giardini show

Prende il via domani alle 20 il Festival itinerante "Se qualcuno ama un fiore" inserito nel cartellone della Prato Estate 2023. Con la direzione artistica di Guido Nardin, il Festival è pensato per vivere e trascorrere le ultime ore del giorno in compagnia, spensieratezza e per godere di momenti di vita sociale nei parchi e nei giardini della città. Si parte appunto domani al parco di via del Cittadino, dove Art Klamauk propone "Gunteria Soup", uno spettacolo clownesco, dove parlano le gag, la manipolazione d’oggetti, il mimo, il clown e la magia comica. Qualsiasi cosa prende vita, non è facile districarsi tra utensili da cucina, sedie, improbabili, e accadimenti assurdi, tutto diventa parte di uno stralunato pease delle meraviglie. Al termine sarà servito il piatto della casa, appunto Gunteria Soup.

Lunedì 26 giugno ai giardini di Casale sarà la volta dello spettacolo "Ho visto un re" con Guido Nardin. I giullari nell’antichità erano esperti nell’arte della musica e del mimo, erano persone che dovevano essere in grado di far divertire la corte e soprattutto il re, anzi, gli unici che si potevano permettere di prendere in giro il re stesso, privandosi talvolta della propria dignità e serietà. Chi sarà il re della serata? Quale strumento suonerà questo giullare? Per scoprirlo non resta che vederlo dal vivo! Infine, lunedì 3 luglio alle Cascine di Tavola, ultimo appuntamento con Thomas Goodman in "Bollestrabellle" (nella foto). Le bolle di sapone non hanno fretta, esistono in una dimensione sospesa nel tempo. Non siamo noi che le facciamo arrivare, sono loro che arrivano. Un bollista è il tramite fra quel mondo e il nostro mondo. Thomas Goodman guiderà in un viaggio alla scoperta del merabolloso mondo delle bolle di sapone. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero