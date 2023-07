"Se mi ami non piangere", lo spettacolo In scena una storia familiare maschile

Lunedì, alle 21.30 al chiostro di San Domenico, andrà in scena il primo degli spettacoli della Prato Estate, progetto dell’assessorato alla cultura del Comune: "Se mi ami non piangere (Primo Studio)". Si tratta di una storia familiare maschile a cura di Spazio Allincontro di e con Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Alberto Salvi. Tre fratelli si ritrovano al funerale del padre, che prima di morire ha lasciato una precisa indicazione: nessuno dei tre dovrà versare una lacrima pena l’esclusione di tutti dal testamento. Durante il funerale i tre si ritrovano a discutere del loro rapporto con il padre, della figura di maschio dominante, delle loro difficoltà a ritrovarsi in questo ruolo, dell’incapacità di riuscire a ridefinirsi nella loro identità di maschio.