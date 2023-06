Se la sinergia non è solo un buon intento

Maristella Carbonin

La scuola non va in vacanza. O almeno il Buzzi, che continua a macinare progetti per dare risposte a un distretto che ha fame di manodopera specializzata. Un ‘patto’ per lo sviluppo, tra chi fa formazione e chi offre posti di lavoro. E lo sviluppo di un tessuto produttivo passa anche da qui, nello spirito tutto pratese di rimboccarsi le maniche e provare a riempire i vuoti di personale formando gli addetti ‘in casa’. Il distretto chiama, la scuola risponde. Non basterà, ma di certo l’aiuto è prezioso. Una sinergia che (una volta tanto) non è solo una parola elegante su carte ricche di buoni propositi ma un ingrediente fondamentale in quella macchina complicata ma affascinante che è il nostro distretto.