Se il Diavolo veste Prato chiede ascolto

Maristella Carbonin

Un caleidoscopio di colori, prezzi, offerte. In piazza del Mercato Nuovo pulsa ogni lunedì il mondo degli ambulanti e dei tanti, anche da fuori provincia, che non si perdono l’appuntamento. Perché il mercato di Prato è il mercato di Prato. Enorme, ci trovi tutto e di tutto. Eppure. Eppure anche il mercato ha cambiato un po’ pelle negli anni, a sentire loro, alcuni degli ambulanti storici. Come Renzo Pacini. Lo chiamano "Il diavolo veste Prato". Si è guadagnato il titolo di merito nei suoi 45 anni di lavoro a montare e smontare banchi. Lui e altri storici ambulanti chiedono attenzione per un appuntamento che ha voglia di ritrovare la qualità di un tempo. Come? Qualche idea gli ambulanti la mettono sul piatto. Anzi, sul banco.