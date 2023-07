"Se a qualcuno Malaparte non piace..."

"Approssimandosi il momento in cui dovrà rendere conto alla città dei suoi dieci anni di responsabile della cultura pratese, Simone Mangani sente il bisogno di raccontare per l’ennesima volta perché, secondo lui, l’Archivio Malaparte non ha nessuna speranza di muoversi da Milano. Ma lo fa, com’è nel suo stile, in modo reticente, addossando ad altri le responsabilità ed evitando di dire una cosa molto semplice: che a lui Malaparte non piace, come non piace ad altri assessori (per fortuna non tutti) dell’attuale Amministrazione. E’ perfettamente inutile ‘fare il viottolo’ a Milano, se

ci si va per polemizzare, per imporre veti e condizioni.

Se si vuole arrivare a un risultato, ci si comporta diversamente. Mangani però il risultato non lo ha mai voluto né cercato, ma non ha avuto il coraggio di dirlo alla città. E non lo dice nemmeno ora che si accinge a concludere i suoi due mandati di assessore con risultati che, non solo a mio parere, sono stati piuttosto deludenti. Curioso che rivolga ora un appello a collaborazioni: è troppo tardi, ormai il "rebus" dell’Archivio Malaparte lo dovrà affrontare, se vorrà, la prossima Amministrazione".

Walter Bernardi

Presidente dell’Associazione

Curzio Malaparte

pratese nel mondo