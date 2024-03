Scuole, riunioni con i genitori

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Poggio alla Malva e Bacchereto, il Comune di Carmignano incontra i genitori per illustrare lo scenario futuro. Le iscrizioni sono aperte, come in tutte le scuole comunali, ma per il prossimo anno scolastico ci sono alcune difficoltà per Bacchereto ovvero iscrizioni ancora non sufficienti per formare la sezione. Le difficoltà nascono dal calo demografico.

Il Comune di Carmignano sta facendo un monitoraggio degli iscritti per individuare le soluzioni da sottoporre ai genitori e alla dirigenza scolastica, per scongiurarne la chiusura. Per Poggio alla Malva, invece, quest’anno il numero degli iscritti consente di poter garantire la sezione ma il futuro resta incerto. La prima assemblea con il sindaco Edoardo Prestanti e gli assessori sarà a Bacchereto mercoledì, alle 21 al Circolo il Mulinaccio poi si sposta a Poggio alla Malva mercoledì 13 marzo alle 21 alla Casa del Popolo.