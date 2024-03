Scuole, rimandato l’incontro tra i genitori e l’assessore Cataldi

Rinviato l’incontro fra l’assessore alla pubblica istruzione di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e i genitori dei bambini da zero a 3 anni che era previsto per oggi in sala consiliare.

L’incontro mirava a illustrare l’offerta dei servizi educativi, pubblici e privati, presenti a Poggio ed è stato rinviato in vista della convocazione in Regione Toscana sul rinnovo della misura "Nidi gratis" prevista per il 15 marzo. Dopo quella data verrà ri-programmato alla luce anche delle novità emerse. Restano validi sempre i due open day per i genitori al nido d’infanzia comunale "L’albero verde": il primo è fissato per sabato 9 marzo dalle 10 alle 12,30 e il secondo sarà sabato 6 aprile sempre nello stesso orario.

Per informazioni: 055.9334846. Sono già aperte le iscrizioni, per il prossimo anno educativo 2024/2025 per il nido "L’albero verde" e la modulistica è sul sito www.comune.poggio-a-caiano.po.it.