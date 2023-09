Scuole più sicure. Lavori per 20 milioni negli istituti superiori. Tutti gli interventi

Riparte la scuola con in cantiere 20 milioni di interventi per rendere gli istituti scolastici delle superiori più funzionali. Da domani suonerà la campanella per 13.602 alunni pratesi che entreranno in classe. A fare la parte del leone è il liceo scientifico con 4033 iscritti. Piace meno il liceo classico con 427 alunni; all’istituto magistrale sono 1116 gli studenti mentre sono 1458 all’istituto professionale per i servizi commerciali e turistici. Conta 307 alunni l’istituto professionale per i servizi sociali 307 e 1155 quello per l’industria e artigianato. Il liceo artistico arriva a quota 910 iscritti mentre l’agrario dalla sua creazione cinque anni fa ne già a 193 studenti. Sono 1714 gli iscritti all’istituto tecnico commerciale, 2007 al tecnico industriale mentre 282 hanno scelto la carriera da geometra.

La Provincia sta portando avanti lavori per circa 20 milioni di euro, tra interventi conclusi e in corso di realizzazione nelle scuole superiori. Sono pari a 16,6 milioni di euro i lavori finanziati con i fondi Pnrr. Quattro i cantieri aperti: l’intervento di adeguamento sismico della palestra e del fabbricato sede dell’istituto Dagomari, l’ampliamento del Marconcino e l’intervento di sostituzione edilizia e ricostruzione della succursale del liceo Copernico, che proseguono regolarmente come da crono programma. Il cantiere più importante riguarda l’intervento di adeguamento sismico della sede dell’istituto Dagomari di San Giusto che ha avuto inizio lo scorso 15 maggio. Si tratta di un’opera di riqualificazione edilizia finanziata dal Pnrr che prevede un’intensa azione di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di realizzare una scuola funzionale e moderne, per un valore pari a 5milioni e 248mila euro. Una parte delle aule, oggetto dei lavori, sarà restituita già alla fine di settembre. E’ stata inoltre già approvata la progettazione esecutiva per l’intervento di adeguamento sismico della palestra dell’istituto (1milione 125mila euro), in questo caso per fine anno è prevista la gara per l’affidamento dei lavori. Sono invece pari a 3,1 milioni di euro i fondi che la Provincia ha stanziato per finanziare vari interventi sulle scuole superiori: al liceo Copernico è stata ultimata la realizzazione di nuove aule scolastiche mentre è in corso il rifacimento delle coperture delle palestre.

Affidata la progettazione per gli interventi di apertura di finestre e realizzazione di nuove aule al Gramsci Keynes mentre proseguono i lavori per la realizzazione della scuola di legno nel polo scolastico di San Giusto. Al Marconi sono conclusi i lavori per l’inserimento delle nuova macchina a controllo numerico, mentre è in corso la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento del laboratorio di saldatura e infine sono quasi giunti a conclusione all’istituto Buzzi i lavori di adeguamento impiantistico funzionale dei laboratori di biologia e fisica e di informatica.

Silvia Bini