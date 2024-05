Scuole più belle con il Pnrr. Lavori negli spazi esterni

Le scuole si rifanno il look. Alla primaria Leonardo da Vinci a Vergaio gli interventi di riqualificazione del verde scolastico hanno riguardato la realizzazione di una tettoia coperta in legno per lo svolgimento dell’attività all’aperto nei vari periodi dell’anno e l’inserimento di nuovi alberi per aumentare le masse ombreggianti per un totale di 33mila euro. Alla scuola dell’infanzia di Vergaio è stato rifatto il tappetino antitrauma della zona gioco, realizzata una struttura in acciaio scoperta dove poter svolgere attività all’aperto nei vari periodi dell’anno. Il costo dei lavori è stato di 54mila euro.

Alla scuola dell’infanzia di Tobbiana gli interventi di riqualificazione hanno riguardato la realizzazione di una tettoia coperta in legno pavimentata per lo svolgimento dell’attività all’aperto nei vari periodi dell’anno, l’inserimento di tavolini con seduta per favorire il gioco, nuove vasche per orto per attività all’aperto e di una casetta per attrezzi a supporto dell’orto. Costo dell’intervento 27mila euro.

Alla elementare Convenevole in via 1 maggio gli interventi di riqualificazione del verde scolastico hanno riguardato la realizzazione di una tettoia coperta in alluminio pavimentata per lo svolgimento dell’attività all’aperto, il rifacimento dei vialetti di collegamento tra la scuola e la palestra con nuova pavimentazione filtrante e nuove rampe di accesso, la realizzazione del nuovo muro di recinzione con installazione di nuove ringhiere e cancelli, il rifacimento e nuova realizzazione di aiuole a verde sia interne che esterne con inserimento di nuove alberature e il posizionamento di spazi seduta all’interno del giardino. Il costo dell’intervento è stato di circa 166mila euro.