Scuole chiuse e cantieri stradali aperti

Carmignano si rifà il look e le strade del comune mediceo subiranno delle deviazioni, per permettere agli operai di lavorare. Approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali, verranno eseguiti i lavori in piazza IV Novembre e a seguire verrà chiuso l’adiacente tratto di via Baccheretana direzione via Pistoiese.

Da martedì invece, fino a fine lavori (la conclusione è prevista con tutta probabilità venerdì 14 aprile, meteo permettendo, ndr) verrà chiuso l’ incrocio fra via Baccheretana e via Pistoiese, per cui chi proviene da Carmignano dovrà deviare a destra in via Gadda, se va verso Firenze o Prato, mentre sarà consentita la svolta a sinistra a coloro che si recano in direzione Bacchereto. Per il traffico proveniente da Prato e Pistoia, invece, queste le deviazioni: su via Baccheretana si devia a sinistra in via Giannini e a destra in via Gadda, a sinistra in via Pistoiese per Carmignano e a destra in via Pistoiese per Bacchereto. Per chi viene da Bacchereto martedì, giorno di mercato, si dovrà deviare in via Morandi, poi De Chirico, a destra in via Casorati, a sinistra in via Soffici, quindi via Quinto Martini, via Gramsci verso via Froccina, dunque a destra in via Lazzerini e a sinistra in via Levi per reimmettersi su via Baccheretana.

Negli altri giorni, invece, da via Baccheretana si gira in via Morandi, quindi a destra in via Amendola, a diritto in via Soffici, quindi via Quinto Martini, via Gramsci verso via Froccina, dunque a destra in via Lazzerini e a sinistra in via Levi per reimmettersi su via Baccheretana.

C.C.