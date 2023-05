Scuola Verdi Ultimo concerto di Primavera

Questa sera alle 21 ultimo appuntamento con i Concerti di primavera a cura della scuola di musica Verdi. Sul palco del teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini si esibirà il Quartetto Amethyst, ovvero Ana Aline Valentim (violino), Elena Ceccato (viola), Iuliia Igoshkina (violoncello), Lin Wang (pianoforte). Composto da quattro musiciste di diversa nazionalità, il quartetto è nato nel 2020 nella classe di musica da camera della professoressa Daniela De Santis al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il Quartetto ha partecipato al Premio delle Arti accedendo alla finale, ricevendo un attestato speciale di merito con apprezzamento da parte della commissione.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del Quartetto in sol minore K. 478 di Mozart, composto nel 1785 e primo esempio di Quartetto con pianoforte non pensato per il pubblico colto dei dilettanti, ma opera di grande qualità e impegno strumentale; seguirà il Quarttetsatz in la minore, unica opera da camera, peraltro incompleta, composta da Mahler ancora giovanissimo e riscoperta soltanto nel 1960; conclusione con il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 di Schumann, nel quale il pianoforte ha un ruolo di primo piano, quasi da solista. Composto nel 1842 assieme ad altri capolavori quali i tre Quartetti per archi e il Quintetto, il Quartetto è un brano dalla scrittura densa e impegnativa, dove, soprattutto nello struggente Andante cantabile, si raggiungono momenti di particolare intensità emotiva. Ingresso: 8 euro intero, 3 euro per gli under 25, gli allievi e i docenti della Scuola Verdi. Biglietti al Politeama e on line su Ticketone.it

E a proposito di scuola Verdi, ha avuto un grande successo Strumentopolis, l’open day organizzato nei giorni scorsi per raccontare le tante attività e i progetti per lo studio e la condivisione della musica. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.scuolaverdi.it, sul quale è anche possibile iscriversi alla nuova newsletter rivolta agli allievi, alle loro famiglie e a tutte le persone interessate alle attività della Verdi e verrà inviata indicativamente ogni 15 giorni.