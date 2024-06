"Scuola ponte per l’inclusione: investire sull’insegnamento della lingua"

La scuola come presidio della comunità, finalizzata all’istruzione, alla formazione culturale di tutte e di tutti e allo sviluppo della città. Una scuola aperta e permanente, dalla prima infanzia all’età adulta. Su queste basi il Tavolo scuola del Pd pratese ha presentato le proposte programmatiche e le priorità per il governo della città, partendo dalla necessità di rafforzare tutti gli interventi già in atto sul fronte dell’abbattimento della dispersione scolastica, degli investimenti nei nidi e nella prima infanzia e del potenziamento dell’insegnamento dell’italiano.

"Per noi - dice Ilaria Santi, esponente Dem - è fondamentale investire risorse nella prima infanzia, così che bambine e bambini stando a scuola possano ricevere una formazione e un’educazione importante. Questi investimenti devono riguardare sia l’edilizia scolastica sia il personale, non dimentichiamoci che insegnanti ed educatori fanno un lavoro eccezionale dal punto di vista educativo e pedagogico. Il Partito Democratico, a Prato conduce da anni una battaglia per i nidi gratis. Molto è stato fatto anche grazie alla Regione e alle risorse del Fondo Sociale Europeo che hanno permesso di abbattere le rette, arrivando in molti casi alla gratuità. Ma non basta, dobbiamo fare di più. Anche rafforzando i centri 0-6".

"La scuola pratese - dichiara Alan Pona, membro del Tavolo Scuola del Pd - rappresenta un caso unico in Italia. La provincia ha la percentuale maggiore di studenti stranieri sul totale. Da sempre le istituzioni del nostro territorio supportano le scuole nei progetti di inclusione, con l’obiettivo di trasformare la complessità in opportunità. La proposta del Partito Democratico presenta elementi di continuità con l’amministrazione uscente, quindi di totale supporto alle scuole per gli studenti con background migratorio, sia nella lingua della comunicazione di base, con laboratori nelle scuole in italiano L2, sia per la lingua dello studio. Ci sono però anche elementi di rinnovamento, ad esempio più attenzione al lavoro all’interno delle classi, più attenzione alle lingue presenti e un rinnovato impulso alla mediazione linguistico-culturale per favorire la comunicazione scuola-famiglia".

"Il nostro territorio - sottolinea Maria Logli, capolista Pd - ha un’ulteriore complessità che riguarda la dispersione scolastica nelle scuole superiori. Quasi la metà degli alunni stranieri abbandonano la scuola, contro il 10% degli studenti italiani. Questo dato evidenzia come le barriere linguistiche siano un elemento da affrontare nella fase dell’infanzia e in quella della prima adolescenza. Le proposte del Pd vanno in questa direzione. Noi pensiamo a una scuola ‘aperta’ capace di collaborare con le associazioni del territorio per valorizzare gli elementi di plurilinguismo e di interculturalità. Scuola ‘aperta’ significa anche scuola per gli adulti, quindi è strategico rafforzare le attività di insegnamento dell’italiano".

Si.Bi.