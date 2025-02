Scuola Morecci, oggi le fondamenta: "Durante i lavori traffico deviato"

Prende forma la nuova scuola dell’infanzia di Morecci. Uno degli interventi più significativi del pacchetto di opere Pnrr, che ammonta complessivamente a 15 milioni di euro. Oggi saranno gettare le fondamenta della nuova scuola, che richiederà il passaggio nella zona centrale di Montemurlo di diverse betoniere e autobotti per il trasporto del calcestruzzo. In particolare, il lavoro si svolgerà dalle 7 alle 15 con numerosi mezzi lungo via Matteotti. Il transito delle autobotti sarà gestito direttamente dall’azienda appaltatrice - su autorizzazione del Comune – con l’apposizione di una specifica segnaletica e movieri, che regoleranno il traffico durante il passaggio dei mezzi speciali verso l’area di cantiere.

"Il traffico sarà gestito con attenzione per ridurre al minimo i disagi - dice il sindaco Simone Calamai-. Si tratta di un lavoro importante perché si andranno a gettare le fondamenta della nuova scuola e chiediamo a tutti di avere un po’ di pazienza".

Il lavoro della nuova scuola dell’infanzia di Morecci è finanziato con quasi 2 milioni dal Pnrr. Una volta completata, nella nuova scuola saranno trasferite le sezioni della scuola dell’infanzia Loris Malaguzzi di via Fratelli Rosselli. La nuova scuola dell’infanzia consentirà di creare un polo didattico dagli zero agli 11 anni. Attualmente a Morecci si trovano, infatti, la scuola primaria Alberto Manzi, l’asilo nido Tata Badà e la palestra comunale utilizzata sia dalla scuola che dalle società sportive locali. Il nuovo edificio scolastico adicente alla scuola primaria Manz” verso via Palazzina e si svilupperà su due piani, in modo da avere un accesso diretto dal nuovo parcheggio. La scuola ospiterà quattro sezioni, due per ogni piano dell’edificio e dimensionate per ospitare venticinque bambini ciascuna per un totale di un centinaio di bambini.