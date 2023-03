Scuola media Buricchi, classe I F

In famiglia e a scuola tutti ci dicono che è importante fare colazione la mattina prima di uscire da casa. Molti di noi non riescono a farla, perché si alzano tardi, oppure non sono abituati. Chi fa colazione cosa mangia? Prato è una città multietnica e così lo sono anche le colazioni. A casa o al bar la colazione nelle famiglie cinesi è spesso a base di latte di soia. Elena spiega: "Per fare il latte di soia servono i chicchi di soia, che vengono immersi nell’acqua per 6-8 ore. Il latte di soia si può bere a colazione insieme ai baozi, una specie di panino salato cotto a vapore che può essere ripieno in molti modi, con carne eo verdure tritate". Hélena spiega: "A colazione prendo una tazza di latte e un bicchiere di acqua, poi mangio i biscotti o a volte i cereali, qualche volta le briosce che compro al bar sotto casa".

Chi non fa colazione, ma anche chi la fa, a scuola porta comunque due o più spuntini e – ebbene sì – tante caramelle e snack. Aliseé dice che sua mamma fa spesso il tiramisù, e lei lo porta a scuola: è molto buono. Enzo spiega: " La mattina devo correre e quindi ho poco tempo per fare colazione. A scuola invece, durante la ricreazione la cosa che mi piace di più è la pizza, oppure le merendine Kinder". A Nico invece piacciono tantissimo i latìao, strisce di pane spugnoso di soia, con peperoncino e cumino. Nico spiega: "I latìao sono fatti di farina, ma agli italiani non piacciono perché sono piccanti. Per noi cinesi no, a noi piacciono molto, e io li mangio sempre, non solo a scuola, insieme ai miei amici". Alcune merende e spuntini sono tipiche del periodo del Capodanno cinese. In questo periodo alcuni uomini passano per via Pistoiese e nelle strade vicine con gli “Haw canditi”, delle palline rosse infilate su lunghi spiedi portati a spalla: sono fatti con bacche di biancospino – che danno il colore rosso - e zucchero. Tra i dolci del Capodanno c’è il Nian Gao. E’ il dolce tipico delle festività per il nuovo anno Lunare, e spesso è chiamata “torta dell’anno”. Gao significa torta, Nian significa “anno” ma nella mitologia cinese è anche il drago, che vive in montagna o negli abissi del mare: Nian ha paura dei rumori forti e del rosso. Ma in Cina? I ragazzi la merenda non la mangiano né la mattina e neppure nel pomeriggio, Oscar spiega: "Abbiamo molte ragioni, gli spuntini infatti non sono ammessi nelle scuole cinesi perché non c’è tempo: la ricreazione dura solo 10 minuti. Ma soprattutto nelle scuole cinesi pensano che se tu fai merenda vuol dire che hai fame. Ma se è sufficiente il pranzo che ti da la scuola perché devi mangiare ancora? Forse perché sei schizzinoso e non ti piace il cibo che la scuola ti serve a pranzo? E questo non va bene.