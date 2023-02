Scuola media Bartolini (3A-F)

Sport e alimentazione, come approfondire questo binomio che caratterizza l’adolescenza. Lo psicologo dell’istituto comprensivo "L. Bartolini", dottor Manuel Del Sante, lavora da tanto tempo affrontando questo tipo di argomento.

Lo psicologo è stato molto disponibile a rispondere alle varie domande che la classe ha posto fornendo un quadro esauriente della situazione.

Cosa ne pensa delle diete che richiedono eccessi o mancanze di cibo?

"Per me cibo e corpo sono legati, per cui essere a disagio con il proprio corpo può portare a punirsi, come scegliere di non mangiare. Alcune disfunzioni alimentari dipendono dal tipo di sport e dalla singola persona, sono convinto che l’aspetto emotivo sia collegato all’alimentazione".

Nella sua esperienza di specialista pensa che la maggior parte dei problemi alimentari siano dovuti a qualche sport praticato?

"Sì, in particolare gli sport alla ricerca del perfezionismo possono estremizzare un’insicurezza che fa già parte della persona".

Cosa pensa delle diete fai da te?

"Penso che ci sia bisogno di uno specialista perché non sempre le diete sono corrette".

Secondo lei quale è lo sport che richiede una dieta ferrea?

"Ogni sport ha bisogno della sua dieta e della propria attenzione, non ce n’è uno in particolare".

I ragazzi di oggi non accettano la diversità perché credono sia sbagliata: con questa frase il dr. Del Sante ha colpito i ragazzi della classe perché si sono sentiti chiamati in causa con delle semplici parole che purtroppo sono la verità per la maggior parte dei giovani.

"Dobbiamo avere il controllo di noi stessi ma essere liberi: con questa affermazione il dottore ricorda ai giovani che lo sport è un momento di svago e di libertà ma bisogna comunque essere consapevoli di quello che si è e di quello che si fa.

Lo psicologo è stato felice di collaborare e riflettere con gli alunni, aiutandoli ad affrontare il tema che hanno scelto.

Secondo Del Sante è essenziale che questo argomento venga approfondito maggiormente dalle scuole, dalle famiglie e dai ragazzi.

La classe ringrazia lo psicologo per aver collaborato ad ampliare le loro conoscenze sugli argomenti dello sport e dell’alimentazione e per aver fatto luce sui loro dubbi.

A proposito di diete il dottore ha precisato che gran parte dei problemi alimentari sono dovuti alla persona e non allo sport praticato.

Parliamoci chiaro: chi è che non ha insicurezze?