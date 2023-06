Scuola di musica, futuro incerto Bresci: "Il Comune non ha vincoli"

Scuola di musica, primo scontro in aula fra maggioranza e opposizione. La scuola può e deve essere sostenuta dal Comune di Poggio? Il consigliere di "Poggio, Insieme!" Yohannes Tasselli aveva presentato una mozione per chiedere di aiutare l’associazione nel reperimento di spazi adeguati all’attività musicale. "La neo assessora alla cultura Diletta Bresci – scrive il gruppo in una nota – ha risposto non solo polemizzando con il consigliere (il quale sapeva bene di doversi astenere dal voto per incompatibilità) ma ha negato ogni possibilità di futuro aiuto alla scuola, annunciando addirittura che la giunta Palandri ha già preso contatti con altre associazioni per concedere loro gli spazi oggi occupati dalla scuola L’Ottava Nota". La Scuola di Musica, lo ricordiamo, opera da tanti anni a Poggio con allievi provenienti anche dai comuni limitrofi.

"Chiedevamo rassicurazioni e informazioni – riferiscono i consiglieri di Poggio Insieme – ma la risposta non ha fatto che confermare, anzi aumentare, le nostre preoccupazioni sul futuro della scuola. E’ inaccettabile anche l’attacco personale a Tasselli, accusato dall’assessora Bresci di aver sbagliato la parte politica in cui si è candidato. Il consigliere, infatti, è figlio del presidente della scuola di musica ed è alla sua prima esperienza in consiglio. A voler pensare male il tono e le parole usate da Bresci sembrerebbero voler alludere ad una ritorsione nei confronti della scuola per il fatto che il figlio del presidente è stato eletto nella lista Poggio, Insieme". I consiglieri di opposizione hanno invece apprezzato le parole del consigliere di maggioranza Mazzoni secondo cui "una soluzione dovrà essere trovata". "Prima di tutto – spiega Bresci – i problemi della scuola sono sopraggiunti con la precedente amministrazione. Non ho mai pensato di fare ritorsioni contro qualcuno e mi stupisco che l’opposizione abbia anche solo pensato a un simile sostantivo. Ho detto, e lo ripeto, che la mozione presenta una marcata incompatibilità: non la chiamerei polemica, bensì chiarezza. La scuola di musica è ospitata negli spazi della scuola media Mazzei ma, da quanto sostiene Tasselli, il dirigente scolastico ha difficoltà nel proseguire la collaborazione oppure dovrebbe diminuire le ore a disposizione per la scuola musicale".

L’assessore si sofferma sulla convenzione firmata a suo tempo dal presidente de L’Ottava Nota col Comune (con sindaco Puggelli): "Il piano non vincola in nessun modo il Comune a riconfermare il numero totale delle aule messe a disposizione della scuola di musica nel qual caso sopraggiungessero esigenze didattiche dell’istituto Mazzei. Inoltre è scritto nero su bianco che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per causa indipendenti dalla sua volontà".