Scuola alla prova del 9: c’è il rientro. Gli autobus chiamati alla puntualità. Riapre l’asilo alluvionato di Oste

Dopo la pausa del Natale suona di nuovo la campanella per 36mila studenti pratesi dall’infanzia alle superiori.

L’anno nuovo riparte con una buona notizia per i bambini della scuola "Ilaria Alpi" di Montemurlo chiusa a causa dell’alluvione, lo scorso novembre.

Con lavori a tempo di record per 150mila euro, è stata sostituita la pavimentazione in linoleum alla scuola dell’infanzia di piazza Amendola a Oste invasa dall’acqua che da lunedì potrà tornare ad ospitare i piccoli alunni. Sempre in tema di edilizia scolastico il 2023 si è chiuso anche con il raggiungimento di un altro importante traguardo: la Provincia di Prato è tra le prime in Italia a concludere un intervento Pnrr, la messa in sicurezza sismica dell’istituto Dagomari, la cui consegna del primo lotto di lavori completato è avvenuta lo scorso 18 dicembre.

Tra le altre novità del 2024 l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza sismica della palestra dell’istituto Dagomari in via di Reggiana per un importo pari a circa 671 mila euro (finanziati per circa 500 mila euro con fondi Pnrr e per 120 mila euro con avanzi di amministrazione dell’ente).

Terminati anche i lavori a liceo Livi e al liceo Copernico interessati da numerose infiltrazioni di acqua. La Provincia ha autorizzato la procedura di affidamento diretto per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria nei due istituti scolastici, vista la necessità di intervenire quanto prima al fine di ripristinare le aree interessate, affidando lo svolgimento delle attività a una ditta esperta in materia. Nello specifico, la palestra del Livi, situata al piano interrato, ha subito un allagamento dovuto alle infiltrazioni di acqua provenienti dai lucernari sul soffitto.

Per questo è stato necessario procedere con un intervento di manutenzione alla guaina di copertura. Stesso copione al liceo Copernico dove si era allagato un corridoio del piano terra dello stabile.

La prova del nove lunedì sarà per gli impianti di riscaldamento che nelle ultime settimane dell’anno avevano dato non pochi problemi sia al Buzzi sia al liceo Classico di via Baldanzi. Due settimane di stop riserveranno sorprese? Prova del nove anche per il servizio di trasporto pubblico: le chiusura delle scuole ha appianato le numerose proteste legate ai disservizi sulle corse di Autolinee Toscane, ma da oggi i ragazzi dovranno poter contare su bus efficienti e in orario.

Chissà se le vacanze di Natale saranno state utili per placare i dissapori e colmare le lacune del trasporto pubblico.

Silvia Bini