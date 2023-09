Scuola 0-6 anni. Taglio del nastro a "Il Boschetto"

Taglio del nastro ieri mattina, per il primo polo di continuità educativa fra asilo nido e scuola materna a Vernio. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Giovanni Morganti e il persdiente della regione, Eugenio Giani. Si tratta di un percoto il percorso 0-6 anni che – nella sede della scuola alla "Il Boschetto" – comprende l’asilo nido comunale fino ai tre anni e la materna statale dai 3 ai 6 anni. Grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale e istituto comprensivo di Vernio e al finanziamento della Regione (con i fondi Area Interna) è dunque partita la sperimentazione di un sistema integrato in cui vengono condivisi servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali e che prevede momenti di integrazione e interazione fra i due cicli. Il taglio del nastro ufficiale di ieri ha coinvolto il sindaco e la dirigente dell’Istituto comprensivo Pertini Stefania Neroni, oltre all’assessore alla scuola Alessandro Storai. In mattinata è arrivato anche il presidente della Regione, Giani. Presenti la presidente della conferenza zonale educazione Ilaria Santi e il presidente della rete dei dirigenti scolastici Mario Battiato. C’erano anche Arianna Pucci dell’Istituto Degli Innocenti e le pedagogiste che si sono occupate della progettazione educativa, insieme alle insegnanti del polo. Tantissimi i genitori e le famiglie con i figli che stavano già familiarizzando con gli spazi nuovissimi, attrezzati con aree per i piccolissimi e i piccoli. "È un traguardo importante, realizzato grazia all’impegno e alla determinazione di molti – ha detto il sindaco Morganti – Un servizio fondamentale che risponde ai bisogni delle famiglie del nostro territorio". Il nuovo polo, infatti, è un punto di riferimento anche per i Comuni di Vaiano e Cantagallo, all’interno della convenzione per la gestione associata dei servizi educativi e scolastici.