Scultura del 1300 restaurata grazie ai cittadini

Il Santissimo Crocifisso di Seano è una scultura lignea della seconda metà del ‘300 (datazione

probabile 1368), attribuita a Nino Pisano. La necessità del restauro, iniziato nel dicembre del 2015, fu valutata e periziata dalla Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici di Firenze, in quanto la scultura presentava cedimenti in varie parti del corpo di Gesù e l’intervento non era più rinviabile. L’ultimo restauro era stato quello della pala di Domenico Frilli Croci, nel 2007, eseguito grazie a finanziamenti pubblici.

Il restauro, curato da Francesca Spagnoli (con la supervisione di Cristina Gnoni della Soprintendenza) fu approvato dalla Curia vescovile di Pistoia e sostenuto economicamente dall’allora comitato Festa Santissimo Crocifisso attraverso una campagna di raccolta fondi che mobilitò la la popolazione di Seano, le associazioni, le aziende. Oltre al restauro fu necessario anche adeguare la teca di vetro che lo protegge, inserire un "termoigrometro" per la misurazione della temperatura che deve essere tenuta sotto controllo. Vennero rifatti ex novo anche l’impianto di illuminazione e la parte riguardante la sicurezza. Il Santissimo Crocifisso fu sostituito, durante il periodo dei lavori, con una copia realizzata da Gianfranco Pecorai, artista di Quarrata. Il 9 settembre 2017 fu ricollocato in chiesa.