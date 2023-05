Scudetto Napoli, Prato si tinge d’azzurro: notte di festa dei tifosi

Prato, 5 maggio 2023 - Una notte sognata da 33 lunghi anni. Una notte di festa, di lacrime di gioia, di abbracci. Anche a Prato quella scorsa è stata la notte dei tifosi del Napoli, ritrovatisi per esultare per uno scudetto che mancava dal 1990, ossia dai tempi di Diego Armando Maradona. Il pareggio per 1-1 a Udine della squadra di Luciano Spalletti ha significato Tricolore matematico. Al fischio finale, circa 200 sostenitori napoletani che abitano in città hanno colorato d'azzurro le strade del centro storico - e in particolare Piazza Mercatale - fra cori, bandiere, fumogeni, clacson, sciarpe e fuochi d'artificio. Passione pura, che fortunatamente non ha avuto alcun risvolto negativo.

Il ritrovo a Oste

Grande successo anche per l'iniziativa del club Napoli di Prato, che aveva organizzato un ritrovo al campo sportivo Ado Nelli Jolly a Oste, in via Oglio, dove è stata trasmessa la partita su un maxi schermo. Oltre ai tesserati, presenti anche tantissimi esterni, fino ad arrivare a quota 500. Per parecchi minuti c'è stata la paura, dopo il gol al 13' del bianconero Lovric, di dover rinviare nuovamente la festa, già saltata domenica scorsa a causa del pareggio della Salernitana. Poi al 52' ecco la rete dello Scudetto firmata dal solito Osimhen, assoluto trascinatore dei campani in questa stagione. E al triplice fischio, l'urlo di liberazione e di felicità. Sì, il Napoli è davvero tornato campione.