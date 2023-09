Screening Gratuiti per l'Epatite C a Prato, 19 Sedi per i Nati tra il 1969 e il 1989 Iniziati gli screening gratuiti per l'epatite C a Prato: 19 sedi tra cui 14 in città, gestite da Anpas, R.A.MI e Croce Rossa. Consulta il sito dell'Asl o il link per trovare la sede più vicina.