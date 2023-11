"Scopri l'Oro Verde: Visita Guidata ed Esperienza di Degustazione al Museo di Artimino"

L’olio sarà protagonista oggi e domenica al Museo archeologico comunale di Artimino. Stasera alle 19, infatti, si terrà la visita guidata "L’oro verde"

con l’archeologa e l’antropologo, che metterà in luce l’utilizzo dell’olio sia in ambito alimentare sia come base per cosmetici, unguenti e balsami profumati, nell’antichità. E anche gli aspetti socio-culturali e lo sviluppo del ’culto’ moderno della dieta mediterranea, nella quale l’olio ha un ruolo primario. L’iniziativa si concluderà con una degustazione di prodotti del territorio.

Per prenotare si può telefonare in orario di apertura del Museo allo 055 8718124 o via mail a [email protected].

Domenica sarà la volta di un laboratorio per i bambini da 6 a 10 anni su "I mille usi dell’olio", con prenotazione obbligatoria.