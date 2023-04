Scoperti dieci operai clandestini: azienda chiusa e titolare arrestato

Quasi la metà dei lavoratori impiegati nell’azienda tessile era a nero. Per questo è scatatta la sospensione dell’attività, una multa da 44mila euro e l’arresto del titolare. Nell’ambito dei controlli programmati dal gruppo interistituzionale di lavoro, istituito presso la Prefettura, per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e ad ogni altra forma di illegalità nell’esercizio dell’attività di impresa sul territorio della provincia, si è svolto, nella giormnata di martedì, un servizio all’interno di una ditta con sede nel comune di Prato. Il gruppo, coordinato dalla Prefettura e di cui fanno parte forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Itl, Asl, Inps e Polizia municipale di Prato, nel corso dell’ispezione all’interno del laboratorio ha accertato la presenza di 12 lavoratori – su un totale di 26 dipendenti – non regolarmente assunti, di cui 10 in stato di clandestinità sul territorio. Non solo senza un regolare contratto, ma anche senza il permesso di soggiorno.

Gli agenti hanno sospesa l’attività ed elevata la sanzione di 44.000 euro. Inoltre, il titolare dell’azienda è stato tratto in arresto per l’impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. In esito agli accertamenti sono state anche contestate violazioni in materia di sicurezza antincendio e applicate prescrizioni per la manutenzione dei macchinari. All’interno del capannone nulla era in regola: dalle sicurezze sul lavoro ai documenti dei lavoratori, dalle norme antincendio ai macchinari.

In tema di lavoro nero l’ultimo bilancio di una settimana di controlli avvenuti a febbraio da parte dell’ispettorato territoriale del lavoro (Itl) di Prato-Pistoia è di 10 aziende sospese.

Le verifiche sono state svolte appunto nell’ultima settimana di febbraio nell’ambito di uno specifico progetto contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera nel settore manifatturiero. In tutto sono stati 89 i lavoratori tutelati, solo 7 dei quali di nazionalità italiana.