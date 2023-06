Scoperti 47 evasori totali Redditi e Iva nascosti al fisco mancano oltre 280 milioni

Oltre 222 milioni di euro di base imponibile sottratta al fisco ed un’evasione di oltre 59 milioni di Iva. In più 47 evasori totali completamente sconosciuti al fisco; 103 denunce per reati fiscali e 3 per caporalato. Sessanta invece i "furbetti" del reddito di cittadinanza (342mila euro percepiti senza averne diritto). Sono alcuni dei dati relativi alle 669 verifiche in materia fiscale e tributaria effettuate dalla Guardia di Finanza di Prato negli ultimi 18 mesi. Sempre dal gennaio 2022 al maggio 2023 i finanzieri pratesi hanno scoperto anche 114 lavoratori in nero e 195 irregolari in Italia oltre a 111 aziende fantasma. Non solo, l’attività delle fiamme gialle ha portato al sequestro di milioni di capi di abbigliamento e di metri quadrati di tessuti irregolari, oltre a centinaia di confezioni di farmaci e a 500 chilogrammi di integratori alimentari non a norma.

I dati sono stati diffusi in occasione della festa per il 249° anniversario di fondazione del corpo nazionale della Guardia di Finanza, celebrato ieri con una cerimonia aperta alla cittadinanza nei giardini di piazza Mercatale.

A tracciare il bilancio dell’ultimo anno e mezzo di attività è stato il comandante provinciale Enrico Blandini: una parte importante del lavoro svolto riguarda la concorrenza sleale e il contrasto all’illegalità nel distretto. Sul fronte del contrasto alle ditte apri e chiudi intestate a prestanome, i finanzieri pratesi hanno proposto la cancellazione di oltre 200 partite Iva, di cui 111 inesistenti.

Tra le operazioni di maggior spicco, quella che ha scoperto un’ingente frode fiscale nel settore dei pronto moda, con l’emissione di fatture false per oltre 40 milioni di euro ed Iva per circa 9 milioni di euro da parte di 7 società collegate tra loro in un complesso sistema di frode fiscale. Gli indagati si avvalevano, come di consueto, di imprese "cartiere" di fatto inesistenti. I proventi frutto dell’evasione fiscale venivano poi trasferiti all’estero, in modo da essere "ripuliti". Non solo, durante l’attività d’indagine sono stati ultimati controlli fiscali nei confronti delle imprese coinvolte ricostruendo e segnalando all’Agenzia delle Entrate un fatturato complessivo di oltre 33 milioni di euro ed Iva dovuta per oltre 7 milioni. La principale impresa oggetto di controllo ha aderito all’accertamento definendo il versamento di quanto dovuto a favore dello Stato, per circa 1,5 milioni di euro.

Numerose anche le operazioni contro il contrabbando di tessuti, fra cui quella che ha portato al sequestro di 1,5 milioni di metri per un valore di oltre 2,6 milioni di euro. Sul fronte della sicurezza e tracciabilità dei prodotti e tutela del made in Italy, i controlli in fabbriche produttrici di capi di abbigliamento hanno portato a sequestrare complessivamente oltre 6 milioni di prodotti. L’operazione "Fabric tracking" ha inoltre portato al sequestro di 727mila rotoli di tessuto pari a 170 milioni di metri quadrati, 580mila rocche di filato per un valore di 50 milioni di euro.

In totale sono stati 65, invece, i controlli nei confronti di persone e società che si sono avvalse dei finanziamenti previsti dal decreto liquidità e dal decreto rilancio. Infine 324.000 articoli (giocattoli e apparecchi elettrici) sono stati tolti dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute.

re.po.