Scoperte 15 confezioni fantasma

Settanta ditte controllate delle quali 15 sono risultate fantasma. Procedono senza sosta i controlli preventivi delle attività produttive di nuovo avviamento. Grazie all’accordo tra il Comune di Montemurlo e la Camera di Commercio di Prato e Pistoia, la polizia municipale ha eseguito 13 uscite che hanno permesso di passare al setaccio 70 aziende. Grazie al supporto di un interprete, gli agenti hanno verificato l’effettiva presenza delle attività produttive iscritte alla Camera di Commercio tutte condotte da cittadini stranieri: di queste 15 sono risultate inesistenti o con indirizzo diverso o cessate.

Quando gli agenti hanno bussato alla porta per effettuare il controllo, si sono trovati davanti ignari imprenditori italiani che avevano la sede a quell’indirizzo già da tempo oppure capannoni vuoti. Per la maggioranza si tratta di ditte straniere che al momento dell’iscrizione alla Camera di Commercio dichiarano un indirizzo fittizio, che permette loro di lavorare, d’emettere fattura, ma di fatto d’essere irreperibili e quindi d’evadere tutti quegli obblighi di legge previsti per le aziende regolari come il pagamento delle tasse.

L’amministrazione comunale di Montemurlo si dimostra pioniera nell’ambito dei controlli preventivi sulle ditte che hanno dichiarato la partita Iva nel mese precedente: i blitz sono resi possibili grazie ad un accordo attivato con la Camera di Commercio di Prato e Pistoia che invia mensilmente l’elenco delle attività produttive che hanno richiesto la partita Iva per aprire un’azienda a Montemurlo. L’accordo con la Camera di commercio permette d’andare a intercettare sul nascere le varie forme d’illegalità in ambito produttivo e così poter stroncare sul nascere le problematiche.

"La polizia municipale ha raggiunto ottimi risultati operativi a fronte, negli ultimi mesi dell’anno, di cinque agenti in organico in meno. - dice il sindaco Simone Calamai – Un’attività intensa che può essere sintetizzata in tre parole: prossimità e vicinanza ai cittadini, equità e lotta all’evasione fiscale, contrasto all’illegalità e ai comportamenti incivili che danneggiano la comunità".

Silvia Bini