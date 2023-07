Scoperte 10.000 utenze fantasma

Uno dei problemi riconducibili agli scarichi abusivi riguarda l’iscrizione al sistema di smaltimento rifiuti. Per gli ingombranti esiste un servizio gratuito di raccolta, comodo e veloce, ma riservato ai cittadini che pagano la Tari. Spesso quando in strada si vedono materassi, pancali e mobili abbandonati bisogna pensare che chi si è reso protagonista

di quello scempio non paga regolarmente la tassa sui rifiuti, con un doppio danno sulla collettività. In questo senso Alia porta avanti dal 2014 una intensa attività porta a porta per scovare i furbetti: in meno di nove anni sono 10.000 le utenze fantasma messe in regola grazie a controlli a tappeto. "Andiamo a suonare i campanelli per verificare che

i residenti siano regolarmente iscritti al servizio – spiega Francesco Mugnaioni responsabile degli ispettori di Alia –. Un controllo puntuale sugli evasori, sia utenze domestiche sia non domestiche, che svolgiamo insieme alla polizia municipale. Con questo genere di iniziative, quando scopriamo un’utenza non registrata, mettiamo in regola i pagamenti e forniamo immediatamente tutto il materiale per la raccolta. È un lavoro importante che ha portato notevoli risultati".

Tra le aree più a rischio ci sono

il Macrolotto zero e le zone dove

è frequente la rotazione tra residenti.