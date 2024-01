Scoperta maxi evasione dell’Iva con gli acquisti intracomunitari

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Prato hanno scoperto nel settore dell’Iva intracomunitaria un’evasione di imposta per un importo superiore a 5 milioni di euro riguardo allo stesso titolare di ditta individuale e legale rappresentante di una srl, con sede nel distretto pratese e operante nel settore del pronto moda. Il controllo ha permesso di accertare l’occultamento di acquisti intracomunitari per quasi 10 milioni di euro.

Sono state contestate sanzioni amministrative ai sensi del Dl 471/97 per un importo massimo superiore a 20 milioni di euro. La verifica si è avvalsa di un’analisi dei rischi con l’ausilio delle banche dati a disposizione e della cooperazione amministrativa tra Stati membri, in ottemperanza al regolamento comunitario.

Non è la prima volta che si scopre un sistema del genere.

Spesso le aziende a gestione cinese si servono di questi escamotage per occultare acquisti che vengono fatti in madrepatria e, dopo una serie di passaggi, arrivano in Italia senza che venga versata l’Iva corrispondente agli acquisti.

In passato sono stati molti, ad esempio, i sequestri di chilometri di tessuto che venivano fatti arrivare in Italia illegalmente. La merce, poi, veniva stipati nei capannoni senza che nessuno se ne accorgesse. Questa volta i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno smascherato una frode fiscale di oltre 5 milioni di euro.