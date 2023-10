Scontro sullo stadio. Taiti: "Mancano le luci. I bimbi giocano al buio". Ma il Comune non ci sta

Lo stadio Lungobisenzio diventa nuovamente terreno di scontro politico. Stavolta a fare discutere è la gestione del campo sussidiario, che ormai da mesi, addirittura dalla precedente stagione sportiva, non può disporre di un impianto di illuminazione degno di questo nome. I bambini del vivaio del Prato così da mesi sono costretti a giocare nella penombra: una situazione che da un lato ha spinto il Comune a mettere nella variazione di bilancio dello scorso luglio un importo di circa 20.000 euro per il nuovo progetto illuminotecnico, e che dall’altro ha sollevato i malumori dei genitori dei baby calciatori. Proteste delle famiglie che adesso, con la campagna elettorale che è ormai ufficialmente partita, vengono cavalcate da Massimo Taiti, vicepresidente della Figc Toscana, nonché candidato alle amministrative 2024 con l’omonima lista civica. "Mi sono presentato al campo sportivo Lungobisenzio, chiamarlo stadio è un eufemismo – dice Taiti –, per guardare con i miei occhi cosa stesse succedendo. Una volta entrato nell’impianto mi si è presentata una visione a dir poco apocalittica. Una cinquantina di piccoli atleti si stavano allenando praticamente al buio sul campo sussidiario illuminato solo da un lato da cinque o sei faretti nonché dalle luci di sicurezza accese sotto la curva Ferrovia. Alcuni genitori mi hanno riferito che la prossima volta avrebbero acceso i fari delle loro autovetture per illuminare la parte del campo posta vicino all’ingresso che era completamente al buio".

Taiti dopo avere raccontato quanto visto durante il sopralluogo allo stadio, va poi all’attacco dell’amministrazione comunale. "Ritengo che l’impegno di spesa sia nell’ordine di qualche centinaio di euro – aggiunge Taiti -. Inoltrerò una dettagliata relazione al settore giovanile e scolastico della Figc affinché tale incresciosa situazione venga portata a conoscenza degli organi competenti. Ricordiamoci bene che stiamo parlando della scuola calcio del Prato e cioè della società di riferimento del nostro territorio".

Il comunicato stampa di Taiti ha mandato su tutte le furie l’amministrazione comunale che da mesi, assieme al Prato Calcio, stava provando a gestire la situazione. "Quella di Taiti è una banalizzazione di un problema che sorprende davvero – commenta il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Simone Faggi -. A maggior ragione se proviene dal vicepresidente della Figc Toscana e delegato provinciale del Coni. Come può pensare che rifare completamente il progetto illuminotecnico sul sussidiario possa costare poche centinaia di euro? Non ha le competenze per capire che si tratta di un intervento importante che ha richiesto lo stanziamento di oltre 20.000 euro?". Faggi poi ricorda che il problema è in fase di risoluzione, che la ditta è già stata individuata dopo tutte le procedure burocratiche e che già nei primi giorni di novembre ci saranno affidamento dei lavori e inizio del cantiere. "Noi ci siamo attivati immediatamente per risolvere il problema – aggiunge Faggi -, ma ci sono i tempi tecnici e quelli di legge da rispettare. Troppo facile fare le giornalate senza neanche conoscere il problema".

Stefano De Biase