Scontro fra macchine all’incrocio Muore a 39 anni, ferita una donna

E’ di un morto, residente a Prato, e un ferito il bilancio di uno scontro frontale tra due auto in provincia di Arezzo. L’incidente stradale è avvenuto ieri intorno alle 10,20 nella frazione di Mercatale Valdarno, comune di Bucine. Sono rimasti coinvolti una donna di 49 anni e Petro Klodian, albanese di 39 anni, residente a Prato, che è morto sul colpo. La donna in codice 2 è stata trasportata all’ospedale di Montevarchi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 della Asl Toscana sud est con un’ambulanza della Misericordia di Lucignano, un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, un’auto medica del Valdarno, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Bucine. Questi ultimi hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, poi sono iniziate le manovre per tentare di salvagli la vita. I medici si sono alternati in un infinito tentativo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Petro Klodian risultava residente a Prato ma lavorava per una ditta del Valdarno. Ieri mattina viaggiava con la sua Lancia Ypsilon lungo la provinciale 16, nella frazione di Mercatale Valdarno, quando si è scontrato con una Peugeot condotta da una 49enne della zona all’altezza di una intersezione.