Scontro fra automobili In due all’ospedale

Brutto incidente ieri pomeriggio, intorno alle 16.30 in via Montalese, all’altezza di via Emanuele Loi in località Il Mulino a Montemurlo. A scontrarsi frontalmente sul tratto di strada, un rettilineo con ottima visibilità, sono state due auto, una Jeep e una Hyundai, condotte da due uomini, entrambi residenti a Montemurlo, di 39 e 42 anni. Immediati sono stati i soccorsi allertati da alcuni passanti che hanno notato le auto distrutte sul bordo della strada. I sanitari delle ambulanze hanno stabilizzato i due uomini che, per fortuna, non sono rimasti incastrati nelle lamiere. I vigili del fuoco sono stati fatti intervenire solo per ripulire la strada dagli sversamenti di liquidi dalle auto.

Le condizioni dei due conducenti sono apparse subito molto gravi ai volontari tanto da essere condotti in ospedale entrambi in codice rosso.

Per uno dei due uomini, quello ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato, è stata dichiarata la prognosi riservata. L’altro, trasportato a Careggi, ha un femore rotto ed ancora i sanitari non si sono pronunciati sulla prognosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montemurlo che hanno effettuato i rilievi e sono a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Tra i vari aspetti da verificare c’è da accertare se i due uomini avessero o meno le cinture di sicurezza allacciate; inoltre gli agenti sono in attesa degli esiti degli analisi dell’alcolemia, che arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, e che saranno utili per accertare eventuali responsabilità. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli.