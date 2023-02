Scomparso Igino Campopiano il decano dei valletti comunali

E’ morto Igino Campopiano, 87 anni, il più anziano del Corpo dei valletti comunali e decano del gruppo delle chiarine con ben 55 anni di servizio: appassionato di musica e delle tradizioni della sua città, entrò a far parte dei Valletti fin dalla prima riedizione del Corteggio Storico del 1968. Per questo nel 2017 aveva ricevuto la pergamena di riconoscimento da parte del sindaco Biffoni in occasione del 50° anniversario del Corteggio insieme al tamburino Fabio Faggi. In quell’occasione affermò che non avrebbe mai lasciato il Corpo dei Valletti e che avrebbe continuato a farne parte per tutta la vita. E così è stato. Il sindaco e l’amministrazione esprimono le proprie condoglianze.