Scommesse on line illegali, sequestrati 12 pc

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 12 pc collegati a piattaforme di gioco clandestine in un circolo culturale, gestito da cittadini cinesi, trasformato in un internet-cafè abusivo per il gioco on line. Un locale dove i cittadini di origine orientale si collegavano a internet e scommettevano su siti clandestini, che non aveva l’autorizzazione dei Monopoli di Stato.

L’attenzione dei finanzieri dell’aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego in forza al Gruppo di Prato si è concentrata su un locale formalmente censito come associazione culturale, ma in realtà riconvertito a bisca di gioco on line, frequentato esclusivamente da cittadini cinesi. I monitoraggi delle frequentazioni del locale ed i servizi di osservazione hanno portato le Fiamme Gialle a maturare forti sospetti riguardo il tipo di attività svolte all’interno del circolo, localizzato ai margini del Macrolotto. Sospetti che hanno trovato conferma a seguito dell’accesso presso i locali, nei quali i militari hanno rinvenuto 12 pc adibiti a postazione-utente ed un server utilizzato per permettere ai clienti l’accesso abusivo a siti non rientranti tra quelli monitorati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che permettono di effettuare scommesse e partecipare a giochi d’azzardo on line, quali roulette, black jack e baccarat. E’ scattato così il sequestro delle 12 apparecchiature, nonché delle somme di denaro contante rinvenute in prossimità della postazione server ritenute qualificabili dagli inquirenti, come importi di ricarica dei singoli profili utente registrati sulla piattaforma di gestione della rete locale di gioco.

"L’attività di servizio sviluppata dai Finanzieri di Prato – dicono dal comando di via Ferrucci –, si pone in linea con le direttive di indirizzo del Corpo, confermandone il ruolo di principale tutore della sicurezza economico-finanziaria del Paese, anche mediante il capillare contrasto al gioco ed alle scommesse illegali, perpetrati su tutto il territorio nazionale con metodologie sempre più insidiose".