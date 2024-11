Prato, 26 novembre 2024 – Scommesse clandestine, chiesto a Prato il rinvio a giudizio per dieci persone – nove italiani e un cinese – indagati dalla Procura pratese.

Le indagini hanno accertato l’esistenza di un giro clandestino di scommesse che avvenivano sia online, su siti clonati, sia in presenza in sale slot a gestione orientale di via Castagnoli, viale Galilei e via Longobarda. Queste ultime due sono state sottoposte a sequestro preventivo.