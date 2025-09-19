Sciumbata, la riformista. Cittadini e cure al centro: "Sanità primo impegno"

Rosanna Sciumbata, medico di medicina generale e volto storico della politica civica pratese, guida la lista Casa Riformista a sostegno del presidente uscente Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali. "Ringrazio Giani – esordisce – perché per la prima volta ha davvero valorizzato la dimensione civica. Le liste civiche hanno portato un contributo enorme alle campagne elettorali e spesso, pur avendo risultati importanti, sono state poco considerate dopo il voto. Questa volta è diverso: il presidente ha capito l’importanza di questa opportunità e l’ha colta, dando spazio e ascolto a chi rappresenta i cittadini fuori dalle logiche di partito".

La lista nasce dal’unione della parte renziana di Italia Viva, area riformista e dalla lista puramente civica sulla quale insiste Sciumbata. Uno dei temi al centro del programma è la sanità "da difendere, ma servono riorganizzazione e investimenti". Tema che Sciumbata conosce "da trent’anni, ogni giorno sul campo", come medico di base e coordinatrice di una delle medicine di gruppo (Aft).

"La Toscana può essere fiera del proprio sistema sanitario, lo vedo confrontandomi con colleghi di altre regioni come Trentino, Lazio e Calabria, dove i servizi non funzionano con la stessa efficienza. Ma non vuol dire che non ci siano criticità: liste d’attesa troppo lunghe, territori sguarniti, carenza di Case della salute e pronto soccorso da riorganizzare". Temi che, assicura, sono già nel programma di Giani e che richiedono "investimenti mirati e una riforma che rafforzi la medicina di territorio, dalla prevenzione alla continuità assistenziale, così da alleggerire gli ospedali e garantire risposte tempestive a tutti i cittadini".

Tra le priorità che Sciumbata porta avanti da anni c’è il nodo delle rette nelle Rsa e per i pazienti con Alzheimer. "È inaccettabile che le famiglie debbano farsi carico di spese così pesanti. Da dieci anni sostengo la battaglia perché ai malati di Alzheimer non venga chiesto di pagare la retta sociale. Serve una soluzione strutturale, condivisa con Regione e Comuni, che permetta di affrontare le malattie neurodegenerative senza che diventino una condanna economica". L’attenzione, aggiunge, deve andare anche "al sostegno del terzo settore e dei trasporti sociali". Pratese d’adozione, "spirito libero", Sciumbata rivendica un percorso sempre civico: "Ho sempre detto le cose come stavano senza guardare né a destra né a sinistra. In politica contano le persone e la volontà di chi si impegna", dice.

Sulla scelta del campo largo con il Movimento 5 Stelle: "Ben vengano altre realtà se portano idee e rispetto reciproco. L’importante è lavorare insieme per migliorare la vita delle persone, non per calcoli di partito".

Undici anni di esperienza attiva in consiglio comunale prima con i due mandati Biffoni e poi Bugetti: "Come presidente della commissione uno nel primo mandato Biffoni, vado particolarmente fiera dell regolamento sul gioco lecito che dalla nostra proposta è diventato modello toscano", poi l’impegno in commissione sanità e sociale. Un bagaglio che, secondo Sciumbata, sarà prezioso in Regione per affrontare le sfide della sanità del futuro. La candidata conclude con un impegno netto: "La politica deve tornare vicina alle persone, partendo da sanità e sociale. Con Eugenio Giani vogliamo una Toscana capace di ascoltare e di intervenire davvero sui bisogni quotidiani dei cittadini".

Silvia Bini