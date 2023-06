Scippi, furti, rapine e droga a fiumi "Più uomini alle forze dell’ordine"

"Prato non è improvvisamente diventata Tijuana ma è innegabile che in questi anni siano aumentate le complessità, così come la domanda di maggiore sicurezza da parte dei cittadini". A intervenire sul dibattito della sicurezza in città è Lorenzo Tinagli, responsabile Enti locali Pd Prato, dopo gli ultimi episodi violenti fra scippi, rapine e accoltellamenti fra stranieri avvenuti in strada. "La domanda dei cittadini è legittima – aggiunge Tinagli –, anche a fronte di una microcriminalità che aumenta nella nostra città come nel resto del Paese. Occorre ricordare che la competenza su questa materia è sempre statale e non dipende dal colore politico di chi si trova al governo". Tinagli punta il dito sugli organici delle forze dell’ordine che sono sottodimensionati rispetto alla complessità del territorio. Motivo per cui Tinagli ricorda come il problema della sicurezza sia di competenza delle "forze di polizia" e non della politica.

"Questura e il comando provinciale dei carabinieri sono sistematicamente sotto organico – prosegue –, situazione che sottopone agenti e funzionari a una condizione di costante sovraccarico. Il tribunale è sottodimensionato e la situazione costringe la polizia municipale a spostare alcuni suoi agenti in mansioni di sostegno alla giustizia".

Tinagli spiega come da anni la politica chieda una riclassificazione che riconosca alla Questura uno status di fascia superiore che vada ad aumentare l’organico di mezzi e personale. "Solo in questo modo sarà possibile garantire una risposta concreta ai cittadini, consentendo agli agenti di lavorare in condizioni meno gravose". Tinagli porta un esempio pratico: in piazza del Duomo il Comune paga l’affitto di un immobile destinato alla polizia di Stato, immobile che è quasi sempre inutilizzato e che potrebbe diventare un presidio fisso per la sicurezza del centro. "Non è un caso che spesso gli agenti scelgano Prato come tappa di passaggio per poi spostarsi in città dove la situazione è migliore – dice ancora –. Accade per la polizia di Stato, accade per i carabinieri, accade per la polizia penitenziaria. Chiudo con il tribunale: ancora oggi la polizia municipale, che già vive una carenza di organico, si trova costretta a inviare 14 lavoratori per sopperire a parte delle carenze esistenti in quella struttura". Il responsabile del Pd punta il dito contro il centrodestra pratese che è "sempre pronto a denunciare ogni singolo episodio criminale che avviene in città".

"Legittimo: lo facciamo anche noi, cercando di trovare soluzioni che vadano a migliorare un sistema che ha molte carenze. Tuttavia, è lo stesso centrodestra che da otto mesi governa il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia. Mi chiedo, se oltre a denunciare tali episodi, abbiano interesse ad aiutare la città a risolvere questi problemi. Al momento, non mi risulta che ci siano state iniziative in questo senso da parte dei parlamentari pratesi eletti nel centrodestra. Oltre a strillare e a chiedere al Comune di risolvere problemi che non sono di sua competenza, dovrebbero fare qualcosa, dimostrando di avere realmente a cuore la città. Il Partito Democratico di Prato farà la sua parte". Tinagli ha annunciato che presenterà un’interrogazione in Parlamento per chiedere delucidazioni sulla situazione grazie all’onorevole Marco Furfaro.