Scippata della collana mentre cammina in strada

Le si è avvicinato alle spalle e le ha strappato con violenza la collana d’oro dal collo. Per fortuna la donna non ha riportato gravi conseguenze ma, sotto choc, ha chiesto aiuto alla polizia. Lo scippo è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Senio a Maliseti, zona residenziale della città. La donna stava passeggiando per strada quando è stata avvicinata dall’uomo. Con un gesto fulmineo le ha strappato la collana dal collo ed è fuggito in direzione del carcere della Dogaia. La vittima è stata soccorsa da una volante della polizia che ha acquisito una sommaria descrizione del balordo. Secondo quanto riferito sia dalla vittima che da alcuni testimoni, si sarebbe trattato di uno straniero, probabilmente marocchino, vestito di scuro e con un cappello con la visiera in testa per travisarsi. E’ subito partita una ricerca in zona per cercare di rintracciare l’uomo. Via Senio è una zona piuttosto tranquilla dove ci sono molte abitazioni, soprattutto terratetti, e a quell’ora, poco prima delle 19, è frequentata dai residenti che tornano a casa dal lavoro.

La donna non ha riportato ferite e per fortuna non è cascata durante lo scippo. Ma non è l’unico caso avvenuto negli ultimi giorni. L’episodio più violento è avvenuto sabato mattina in via Serchio ai Ciliani quando un anziano, 85 anni, che abita in zona, è stato aggredito e buttato a terra da un altro balordo che gli ha strappato la collana d’oro, gli ha sfilato un anello dal dito e gli ha rubato tutti i soldi che aveva in tasca. L’anziano ha riportato diverse contusioni e lividi anche se fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Anche in questo la descrizione del balordo è molto simile a quella fornita ieri dai testimoni dello scippo in via Senio: uno straniero, magro, alto e vestito di scuro. "Prato come il Bronx – attacca la consigliera comunale di FdI Patrizia Ovattoni riferendosi alla rapina subita dall’anziano ai Ciliani –. Furti, scippi, rapine, spaccate, spaccio, violente aggressioni e chi più ne ha più ne metta". Ovattoni chiede che l’amministrazione comunale affronti questo problema aumentando "i servizi di controllo della Municipale coordinandosi con le forze di Polizia". "Il tutto diretto dalla Prefettura che deve guidare la cabina di regia", conclude Ovattoni annunciando che presenterà una interrogazione in consiglio comunale.

L.N.