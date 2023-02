Sciopero, domani giornata nera per i pendolari

Quello di domani rischia di essere un venerdì di disservizi per i pendolari su scala provinciale e regionale. Le corse dei bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, al quale si somma anche uno sciopero aziendale di Autolinee Toscane indetto dal sindacato Cobas. Il servizio di trasporto pubblico sarà garantito solo in due fasce orarie, che saranno uniche per tutta la Toscana (in precedenza invece c’erano differenziazioni fra province): tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Quindi di fatto si garantirà l’ingresso e l’uscita dalle scuole degli studenti. Gli scioperi coinvolgeranno sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Da Autolinee Toscane spiegano che "la regolarità del servizio dei bus al di fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero nazionale e aziendale". Ricordiamo che la percentuale di adesione all’ultimo sciopero indetto da Cobas, Usb e Cub Trasporti del 2 dicembre 2021, fu del 22,17%. Per informazioni i passeggeri possono consultare il sito internet www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 80014.24.24 che è attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24. Le novità sul servizio saranno fornite in tempo reale anche sui canali social di Autolinee Toscane.