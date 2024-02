Scintille fra Giani e FdI sugli aiuti per l’alluvione

Botta e risposta fra Fratelli d’Italia e la Regione sugli aiuti per l’alluvione. "Le richieste sono arrivate da pochi giorni, dopo mesi dall’evento e quindi ora il Governo le sta valutando e arriveranno le risposte massime possibili", ha detto ieri mattina il deputato pratese Giovanni Donzelli. Subito la replica del presidente Giani: "Le richieste sono state presentate l’11 dicembre. Arriveranno prima le risorse della Regione di quelle del governo. Capisco, mi metto nei panni di Donzelli che non sa a che santo appigliarsi", ha ribattuto. Nel pomeriggio è intervenuta anche l’assessore alla protezione civile Monia Monni: "Donzelli attacca per difendersi, come sempre. Il commissario Giani ha fatto le richieste nei tempi richiesti, non c’è nessun ritardo che giustifichi l’assenza del Governo. Hanno abbandonato la Toscana. Mentre Donzelli chiacchiera e prova a coprire l’assenza del Governo, nei prossimi giorni noi erogheremo i primi 25 milioni alle famiglie alluvionate". Infine, la controreplica a Giani da parte della deputata pratese Chiara La Porta. "La Regione ha inviato le richieste dei risarcimenti dei danni subíti dai cittadini il 9 febbraio in serata, quindi solo pochi giorni fa – ha detto –. Vogliamo pensare che, dato che il presidente ha sostenuto evidentemente l’insostenibile, non lo sappia. Ci chiediamo, visto che sono passati tre mesi da quando è stato nominato commissario all’emergenza, a quali impegni il governatore della Toscana si sia dedicato, escludendo gli ormai noti video circolati sui canali social mentre indossava i giubbotti della protezione civile".