Scienze planetarie e tessuto: le prossime iniziative nei musei

Al Museo del Tessuto secondo weekend di apertura della mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" in esposizione una serie di dipinti, xilografie, cartoline d’epoca, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili appartenenti all’esclusiva collezione di Lydia Manavello, tutti databili al primo e secondo quarto del Novecento, realizzati in seta operata, ricamata o stampata. Sono aperte le prenotazioni per il primo laboratorio per bambini legato alla mostra, in programma sabato alle 16.30: i piccoli dai 4 ai 6 anni impareranno a realizzare un "Etegami", ovvero coloratissima cartolina da spedire a un amico, secondo la tradizione giapponese. Prenotazione Obbligatoria a [email protected], costo 5 euro a partecipante (sia bambino che adulti accompagnatori). Da ricordare anche che venerdì alle 21.30 al Museo di scienze planetarie ci sarà il secondo incontro della rassegna a cura dell’associazione Polaris per imparare ad osservare le stelle. Il titolo della serata è Il sistema solare, pianeti e corpi minori del nostro sistema planetario. Prenotazione obbligatoria a: [email protected]