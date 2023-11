Scienze e Roncioniana. La lezione di Quasar e quella su Calvino

Due conferenze sono in programma giovedì. Al Museo di Scienze Planetarie di via Galcianese l’associazione Quasar organizza un incontro con l’esperto Marco Fedi per comprendere con semplicità la relatività, i problemi ancora aperti e per provare ad andare oltre, attraverso "un rivoluzionario approccio classico" al concetto di spazio. Un approccio derivante da anni di indagini su quali possano essere le precise caratteristiche fisiche di materia ed energia oscure, che insieme costituiscono ben il 95% di ciò che esiste nell’universo. La serata è a ingresso libero, la prenotazione è gradita: 331 1679048, [email protected], per info www.astroquasar.it

In biblioteca Roncioniana alle 17.30 Giovanni Falaschi terrà invece una conferenza dal titolo "Italo Calvino: il mestiere dello scrittore". L’incontro si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Jitsi Meet. Ingresso libero. L’iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Istituto internazionale di storia economica Datini e fa parte del cartellone de L’autunno da sfogliare coordinato dalla biblioteca Lazzerini.