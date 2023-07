Schlein: "Fronte largo per vincere" E c’è l’asse Biagioni-Biffoni-Furfaro

L’uragano Elly Schlein si abbatte sulla Festa provinciale dell’Unità a Montemurlo. Oltre 1500 persone hanno infatti invaso il Parco della Pace per sostenere la neosegretaria nazionale del Pd tra una miriade di selfie, cori e incoraggiamenti. "Non mollare, non mollare!", grida in prima fila davanti al palco un anziano militante, che di segretari ne ha visti passare tanti. "Anche troppi – dice – adesso è il momento di stare uniti senza litigare". E Schlein non perde occasione per ribadirlo: "Sono contenta di esser tornata a trovare la federazione del partito più giovane d’Italia guidata dal segretario Marco Biagioni – esclama – Questo che abbiamo davanti sarà un anno importante ed è fondamentale restare uniti, proprio come sta avvenendo qui a Prato". Presente al gran completo tutto lo stato maggiore del Pd pratese e regionale: dal segretario regionale Emiliano Fossi al portavoce toscano del partito Diego Blasi, passando dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti e il sindaco Matteo Biffoni, fino ad arrivare al braccio destro della segretaria Marco Furfaro e naturalmente lo stesso Marco Biagioni.

"Il governo si mette di traverso alla proposta delle opposizioni di innalzare il salario minimo a 9 euro l’ora, dimostrando ancora una volta di stare sempre dalla parte dei più forti – attacca Schlein dal palco – Sotto una certa soglia non si chiama lavoro ma sfruttamento". E ancora bordate: "Per anni hanno soffiato sulla sofferenza delle persone e appena arrivati al governo hanno cancellato totalmente il fondo affitti per la morosità incolpevole. Solo in Toscana ci rimetteranno oltre ventimila famiglie, a Prato 600". E sottolinea infine l’importanza di costruire un fronte largo per battere la destra "perché non ha senso dividerci quando molte delle battaglie hanno una base di condivisione comune". E lo sanno bene Marco Biagioni, Matteo Biffoni e Marco Furfaro, le tre figure apicali a cui la direzione provinciale ha dato mandato pieno per definire il percorso verso le amministrative del prossimo anno, anche rispetto all’individuazione del candidato sindaco che sarà proposto alla coalizione di centrosinistra. E lo sa bene la stessa Elly Schlein, che nel 2024, tra europee e amministrative importanti, attraverserà il primo vero banco di prova della sua segreteria.

Stasera intanto alle 18.30 sul palco della festa ci sarà Laura Boldrini, deputata ed ex presidente della Camera, per un dibattito in vista del Toscana Pride. Fra gli altri ospiti l’ex ministra Elena Bonetti (9 luglio), l’ex segretario Pierluigi Bersani reduce dal rientro nel Pd intervistato da Diego Blasi, portavoce regionale del partito (10 luglio), il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sul palco con il sindaco Biffoni e la consigliera regionale Ilaria Bugetti il 12 luglio, dopo la cena organizzata dal Pd alla festa per raccogliere fondi da destinare alle famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Chiudono il programma il deputato Marco Furfaro, braccio destro di Schlein, di Agliana, eletto nel proporzionale nel collegio che comprende anche Prato, sul palco di Montemurlo il 13 luglio, il neosindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il parlamentare pentastellato Andrea Quartini (tutti e due il 15 luglio). Infine, c’è da ricordare che la festa apre tutti i giorni alle ore 18.30 con il Ristorante Toscano, la Pizzeria e il Bar dei Giovani Democratici. E che questa sera dalle 21 è prevista una serata musicale con "Macrolotto.exe".

