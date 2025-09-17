Schignano, riapre l’asilo. Lavori da 1 milione di euro. In mostra le foto d’epoca

Colazione a scuola con taglio del nastro. È questo il programma che si terrà domenica, dalle 9.30, alla scuola dell’infanzia di Schignano. Qui dopo quasi un milione di euro di lavori, la comunità festeggerà la riapertura con una colazione e la mostra fotografica che ripercorre la storia dell’asilo. La scuola in via Cintelli, infatti ha riaperto le sue porte agli alunni lunedì scorso in una veste completamente rinnovata. Domenica ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, al termine dell’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che ha interessato l’edificio.

L’investimento complessivo è stato di circa 980mila euro, di cui 420mila sostenuti dal Comune di Vaiano.

I lavori, affidati alla ditta edile Costruzioni Generali srl di Pistoia, hanno permesso di restituire alla comunità scolastica locali più sicuri, funzionali e sostenibili a livello ambientale.

La giornata sarà anche un momento di festa: grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio – Circolo Arci Schignano, Pro Loco, Misericordia e Parrocchia – sarà offerta una colazione alla comunità.

Inoltre, sarà allestita una mostra, a cura della Fondazione Cds, di fotografie e ricordi messi a disposizione dai cittadini per ricostruire la storia della scuola. Al taglio del nastro prenderà parte la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, con l’assessore all’istruzione Chiara Martini e la dirigente dell’istituto comprensivo Bartolini, Alessandra Salvati.

In occasione dell’avvio delle lezioni, l’amministrazione comunale ha rivolto un saluto a tutti gli studenti, le famiglie e il personale scolastico dell’Istituto Lorenzo Bartolini di Vaiano, sottolineando come la scuola sia "uno dei cuori pulsanti della comunità: un luogo di crescita, dialogo e scoperta, non solo dove si apprendono nozioni, ma dove si diventa cittadini consapevoli e responsabili".

Il Comune ha inoltre espresso gratitudine a dirigenti, docenti e collaboratori per la professionalità e l’impegno quotidiano, e l’augurio a studentesse e studenti che frequentano i plessi del territorio di vivere "un anno sereno, ricco di esperienze e conoscenze nuove. La scuola è il terreno in cui si semina il futuro: coltiviamolo insieme, con impegno, rispetto e fiducia".