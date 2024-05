Schignano, è bagarre sulla materna. Vivarelli: "Servono subito i lavori"

La lista Cambiare Insieme per Vaiano, che vede Francesca Vivarelli candidata a sindaco, risponde in merito agli striscioni apparsi all’esterno dell’asilo di Schignano in cui alcuni genitori – che hanno organizzato una raccolta firme online – chiedono la riapertura dell’asilo della frazione collinare.

"Sabato scorso - si legge in una nota - durante l’incontro avuto con la cittadinanza di Schignano, la Lista Cambiare Insieme per Vaiano ha espresso con chiarezza la propria posizione sulla scuola materna di Schignano, che è chiusa ormai da diversi mesi e per cui sono necessari interventi di consolidamento e riqualificazione. Da maggio 2023, quando l’amministrazione uscente ha approvato lo studio di fattibilità, si sono susseguiti una serie di incarichi senza che ancora sia stato approvato il progetto esecutivo su cui avviare le procedure di gara".

La lista guidata da Vivarelli continua: "Una perdita di tempo di oltre un anno che comporta il rischio concreto di perdere i finanziamenti assegnati in scadenza ad agosto 2024. Esperienze già vissute, pensiamo alla storia infinita della ciclabile, fanno temere che tempi così inspiegabilmente lunghi comportino la possibilità che sia necessaria una revisione al rialzo dei costi e la conseguente necessità di trovare ulteriori risorse. Pare quindi surreale che una candidata della lista di Bosi lanci una petizione, di fatto contro la stessa amministrazione uscente, per l’asilo di Schignano: stranezze della campagna elettorale. La nostra lista – prosegue – ha una visione chiara del sistema scuola a Vaiano. Provvederemo, se vincitori, a lavorare valutando lo stato reale di avanzamento del progetto, delle procedure per l’affidamento dei lavori e delle disponibilità finanziarie, condividendo con i cittadini di Schignano tempi e modalità per la ripartenza della scuola".

Claudia Iozzelli